https://news.day.az/society/1227330.html В Азербайджане выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом, 41 человек вылечился
В Азербайджане выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом, 41 человек вылечился
В Азербайджане выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом, 41 человек вылечился.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлено 1548 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 948, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 580 человек, из них состояние 16 оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
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