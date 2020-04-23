В минтруда Азербайджана разъяснили, как граждане получат единовременные выплаты за май

В Азербайджане единовременные выплаты за май для безработных, которые уже получили в апреле помощь в размере 190 манатов, будут перечислены на их банковские счета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

"Поэтому этим лицам рекомендуется открыть банковские счета", - сказал Гусейнов.

По его словам,единовременные выплаты в апреле осуществляются отделениями "Азерпочт" и банковскими филиалами.

"В настоящее время для этого банковские счета не требуются. Это делается с целью максимально застраховать таких лиц от дополнительных расходов, в то же время, чтобы не возникла необходимость выходить из дома. Однако выплата за следующий месяц гражданина, который в апреле получил данную помощь, в мае будет перечислена на его банковский счет. Поэтому эти лица должны открыть счета в любом из банков. После этого не требуется представлять номер счета куда-то. Если при перечислении средств посредством системы будет установлено, что есть активный банковский счет, то выплата будет перечислена туда. После этого гражданину будет направлено SMS-уведомление о перечислении выплаты", - добавил Бабек Гусейнов.