В Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг"

При поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики будет создана платформа 2Win-Virtual xidmət mərkəzi ("2Win - Центр виртуальных услуг"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным источника, "Центр виртуальных услуг" позволит гражданам, не покидая места своего нахождения, воспользоваться услугами, предоставляемыми на платформе. Через Центр пользователи получат доступ к комнате услуг.

"Войдя в комнату по назначению, пользователи смогут воспользоваться услугами, а также виртуально участвовать в различных процессах наравне с юристами, психологами, врачами и другими специалистами.

Также с помощью платформы посредством создания виртуального бизнес-инкубатора будет оказана поддержка самозанятым гражданам и лицам, имеющим личный бизнес", - отметили в агентстве.

Цель проекта - свести к минимуму последствия пандемии коронавируса и прямые обращения в будущем, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к необходимым услугам дистанционно.