https://news.day.az/society/1227411.html В Азербайджане разрешили работать парикмахерским и салонам красоты – ДАТА
В Азербайджане разрешили работать парикмахерским и салонам красоты – ДАТА
Стало известно, когда в Азербайджане заработают парикмахерские и салоны красоты.
Как сообщает Day.Az, решением Оперативного штаба Кабинета министров они смогут снова работать без ограничений с 4 мая - с началом второго этапа смягчения карантинного режима в стране.
С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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