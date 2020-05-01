В Азербайджане разрешили работать парикмахерским и салонам красоты

Стало известно, когда в Азербайджане заработают парикмахерские и салоны красоты.

Как сообщает Day.Az, решением Оперативного штаба Кабинета министров они смогут снова работать без ограничений с 4 мая - с началом второго этапа смягчения карантинного режима в стране.

С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.