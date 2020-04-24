Репетиторы в Азербайджане снова смогут свободно работать

Стало известно, когда в Азербайджане смогут свободно работать репетиторы и частные преподаватели.

Как сообщает Day.Az, решением Кабинета министров они смогут снова работать без ограничений с 27 апреля - с началом первого этапа смягчения карантинного режима в стране. Отмечается, что проводить групповые занятия по-прежнему запрещено.