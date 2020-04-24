https://news.day.az/society/1227412.html Репетиторы в Азербайджане снова смогут свободно работать – РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Репетиторы в Азербайджане снова смогут свободно работать – РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Стало известно, когда в Азербайджане смогут свободно работать репетиторы и частные преподаватели.
Как сообщает Day.Az, решением Кабинета министров они смогут снова работать без ограничений с 27 апреля - с началом первого этапа смягчения карантинного режима в стране. Отмечается, что проводить групповые занятия по-прежнему запрещено.
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