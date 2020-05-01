https://news.day.az/society/1227413.html В районах Азербайджана разрешили работать кафе, ресторанам и другим объектам общепита - ДАТА
В районах Азербайджана разрешили работать кафе, ресторанам и другим объектам общепита - ДАТА
В районах Азербайджана разрешили работать кафе, ресторанам и другим объектам общепита.
Как сообщает Day.Az, решением Оперативного штаба Кабинета министров с 4 мая - с началом второго этапа смягчения карантинного режима в некоторых районах страны смогут свободно работать кафе, рестораны, чайные дома, донерные, пабы и бары, а также столовые (за исключением использования в объектах общепита кальянов). Отметим, что работа кафе и ресторанов в Баку остается под запретом.
С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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