В районах Азербайджана разрешили работать кафе, ресторанам и другим объектам общепита.

Как сообщает Day.Az, решением Оперативного штаба Кабинета министров с 4 мая - с началом второго этапа смягчения карантинного режима в некоторых районах страны смогут свободно работать кафе, рестораны, чайные дома, донерные, пабы и бары, а также столовые (за исключением использования в объектах общепита кальянов). Отметим, что работа кафе и ресторанов в Баку остается под запретом.

С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.