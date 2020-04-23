В Азербайджане еще для 30 тыс. безработных перечислены единовременные выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило единовременную выплату еще для 30 тысяч лиц.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, ведомство перечислило единовременные выплаты в размере 190 манатов еще для 30 тысяч малообеспеченных лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

После получения разрешения на выход из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы 66,5 миллиона манатов для 350 тысяч лиц указанной категории.