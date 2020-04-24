В Азербайджане объявлены правила выписки и изоляции пациентов с коронавирусом

В Азербайджане объявлены правила выписки и изоляции пациентов, зараженных COVID-19. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на обновленное временное руководство по COVID-19 для медицинского персонала Государственного агентства обязательного медицинского страхования (TƏBİB), передает Day.Az.

В документе отмечается, что по решению Оперативного штаба при Кабинете министров пациенты, инфицированные COVID-19, после прохождения соответствующего обследования и стационарного лечения с легкими симптомами и не нуждающиеся в последние 72 часа в медикаментозном вмешательстве, нагревании и кислороде могут быть выписаны домой, где продолжат лечение под присмотром врача. Их изоляция на дому завершается на 14-й день со дня выписки из больницы, если не будет наблюдаться никаких симптомов.

Пациент, отправленный домой, будет следовать правилам "Мониторинга пациентов дома". А те, которые проходят лечение в больницах, проходят обследование через 72 часа после исчезновения активных симптомов. Если результат теста отрицательный, повторный тест проводится с интервалом не менее 24 часов. Пациенты, у которых результат двух последовательных анализов отрицательный, выписываются из больницы домой. Эти пациенты остаются на изоляции дома в течение 14 дней. Если результат теста положительный, то повторный тест проводится через 7 дней, а если ситуация повторяется, то тест повторно проводится каждые три дня до получения отрицательного результата дважды.

В документе отмечается, что для завершения изоляции медицинских работников, инфицированных COVID-19, результаты двух тестов, проведенных с интервалом не менее 24 часов, должны быть отрицательными через 7 дней после положительного результата. А те, у кого есть симптомы, тестируются через 72 часа после исчезновения симптомов. Если результат теста отрицательный, повторный тест проводится с интервалом не менее 24 часов. Заболевшие медработники, у которых результат двух последовательных анализов отрицательный, выписываются из больницы домой. Они остаются в изоляции дома в течение 14 дней. Если результат теста положительный, то повторный тест проводится через 7 дней, а если ситуация повторяется, то тест повторно проводится каждые три дня до получения отрицательного результата дважды. Этот специалист может вернуться на работу, соблюдая правила контакта и воздушно-капельной защиты, если возникнет серьезная потребность в работе. В противном случае изоляция должна быть обеспечена в течение 14 дней .