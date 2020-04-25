Мы все устали от карантина, но расслабляться сейчас очень опасно!

Еще задолго до того, как были оглашены правила поэтапного смягчения карантина, многие жители Баку самостоятельно определили для себя собственные "правила" выхода из изоляции и перестали следовать карантинным требованиям. Если обратить внимание, на улицах и в транспорте стало много людей, не использующих медицинские маски и перчатки, не соблюдающих социальную дистанцию и так далее. Хотя, заметим, никто никакой команды на прекращение использования средств личной защиты не давал.

С понедельника, в связи со снятием некоторых ограничений и возобновлением работы многих объектов, людей, не придерживающихся правил личной защиты может стать на улицах еще больше.

Чем может обернуться такое благодушие?

С таким вопросом мы обратились к врачу-инфекционисту, ассистенту кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидату медицинских наук Самиру Мамедову.

Врач признался, что медиков такая несознательность граждан очень удивляет. Да, карантин скоро завершится, да, в количестве заразившихся коронавирусом наблюдается положительная динамика. Но никто не говорил, что вирус исчез и угроза полностью миновала.

"Меня поражает то, что определенная часть населения на фоне всего происходящего, всей информации, поступающей из других стран, продолжает считать, что никакого коронавируса не существует или же он не опасен. Нам, врачам, остается только разводить руками.

Граждан, конечно, можно понять. Карантинный режим утомил, но это не повод для того, чтобы расслабляться. Народ должен понять, что вирус никуда не исчезнет и нам придется с ним жить. И даже при наличии послаблений карантина, ни от масок, ни от перчаток, ни от использования санитайзеров мы, к сожалению, еще на какое-то время не будем избавлены. Мы будем вынуждены эти меры соблюдать, если дорожим своим здоровьем и здоровьем своих близких", - сказал Самир Мамедов.

Наш собеседник подчеркнул, что СМИ, государственные структуры дают полную информацию о ситуации с пандемией, но некоторые почему-то воспринимают ее своеобразно, либо пропускают мимо ушей.

Чем это может закончиться? Это может закончиться очередной вспышкой заболеваемости, предостерег инфекционист. Мамедов еще раз подчеркнул, что вирус никуда не делся, и от граждан, их дисциплинированности и сознательности зависит, какой будет ситуация завтра. Если не соблюдать мер личной защиты, может вновь возникнуть ситуация, при которой государство будет вынуждено ужесточать карантин. Это тяжело и для граждан, и для государства, и для экономики. Государство понимает проблемы населения, оказывает материальную поддержку, делает все необходимое, от граждан же требуется лишь проявление сознательности и терпения. Чем серьезнее население будет относиться к карантинным мерам, тем быстрее они будут смягчены и отменены. Надо это понимать, отметил врач.

"Удивляюсь, неужели такая проблема - надеть маску и перчатки, захватить с собой флакон со спиртом? Это элементарно и недорого... Больные, когда оказываются под аппаратом ИВЛ, плачут, что, мол, напрасно не относились к вирусу серьезно, не принимали санитарных мер и так далее. Стоит ли доводить до этого, чтобы осознать всю серьезность ситуации?

Справедливости ради надо сказать, что несоблюдение карантинных норм населением - это проблема практически всех стран. Но это не может служить оправданием. Не думаете о себе, подумайте хотя бы о своих близких и наденьте маску. Неужели для этого необходимы обязательно какие-то жесткие меры?" - сказал инфекционист.

Человечество, по его словам, обречено жить с COVID-19, пока не изобретут вакцину. Других вариантов нет. Хочешь быть жив и здоров - надень маску.

От себя добавим, что, как предупредил Оперативный штаб при Кабмине, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране систематически анализируется, и в соответствии с существующей обстановкой применяются соответствующие правила. И если общая ситуация по динамике коронавирусного заражения создаст необходимость, то вновь возможно ужесточение особого карантинного режима.

Так что, уважаемые граждане, от нас с вами зависит, какой будет эпидемическая ситуация и не потребуется ли вновь отправить всех по домам. Чтобы этого не случилось, как и сказал доктор Самир Мамедов, в конце концов, НАДЕНЬТЕ ВЫ ЭТИ МАСКИ!

Лейла Таривердиева