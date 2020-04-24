https://news.day.az/society/1227567.html В Азербайджане протестируют стволовые клетки на применение в качестве альтернативного метода лечения коронавируса
В Азербайджане протестируют стволовые клетки на применение в качестве альтернативного метода лечения коронавируса
В Азербайджане по разрешению соответствующих структур минздрава и TƏBİB стволовые клетки могут быть протестированы на применение в качестве альтернативного метода лечения для больных COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Информация об этом отражена во временном и обновляемом циркуляре Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для медработников по заболеванию COVID-19.
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