В Баку сохранится дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 11-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В регионах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных территориях снег, местами сильный.

Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 11-16 тепла, в горах ночью - 3-8 мороза, днем - от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.