https://news.day.az/society/1227660.html Азербайджан использует наилучший мировой опыт в борьбе с пандемией - ВОЗ
Азербайджан использует наилучший мировой опыт в борьбе с пандемией - ВОЗ
Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.
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