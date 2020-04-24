Азербайджан использует наилучший мировой опыт в борьбе с пандемией

Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

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