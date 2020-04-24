Нужно ли нам онлайн-образование

Ничто так не смогло бы спровоцировать переход образования в онлайн-формат, как COVID-19. Мы так долго шли к этому - прописывали в госпрограммах, закладывали бюджеты, запускали проекты, но все еще не достигали масштабных результатов.

У каждой медали две стороны, и в течение этих 52 дней карантина, министерство образования запустило проекты "Dərs Vaxtı" на ТВ, "Виртуальная школа"(virtual.edu.az), E-derslik, где все учебники доступны онлайн. Также ГЭЦ недавно предоставил бесплатные пробные экзамены на сайте www.otk.az, чтобы школьники могли готовиться к экзаменам из дома.

В свою очередь, Центр развития и инноваций в образовании Dərs Evi также планировал переход к блендед формату обучения в сентябре этого года (blended eng. "смешанный"). Блендед формат объединяет преимущества занятий в классе и онлайн-образования. Также, центр работает над подготовкой электронной платформы E-ders, где ученики смогут отслеживать прогресс в обучении, просматривать записанные видео-уроки, делать домашнее задание в режиме онлайн и тем самым экономить большое количество времени.

Однако, пандемия коронавируса ввела свои правила игры, и уже 5-го марта, на второй день объявления карантина, Dərs Evi перешел на обучение онлайн.

Надо признать, не все было так легко, как кажется. Нельзя просто взять традиционный урок и провести его онлайн. Хотя многие пока делают именно так, тем самым подрывая имидж онлайн-уроков и создавая почву для обвинений в неэффективности.

Занятие онлайн отличается многим: подготовкой к уроку, регламентом ответов и вопросов, интеракцией учеников, преподнесением материала. Но также, как и в классе, ученики выполняют задания, общаются друг с другом и с преподавателем, отвечают на вопросы. Все, что нужно ученикам для онлайн-занятия - это цифровое устройство, интернет и тихая обстановка. Неоспоримые преимущества формата - это возможность пересмотра уроков и приемлимая цена.

За период карантина Dərs Evi уже провел свыше 1000 вебинаров для школьников, абитурентов, студентов, готовящихся к SAT, IELTS или просто изучающих иностранный язык. Помимо этого, чтобы ученики не забывали пройденный материал, центр предоставил в бесплатное пользование онлайн-тесты на сайте. Дополнительно для учеников и их родителей проводятся вебинары с экспертами по психологической поддержке.

Параллельно с семинарами для школьников Dərs Evi запустил проект Teachers Academy для коллег-преподавателей, который подготавливает учителей к подготовке и проведению онлайн.

Чтобы поддержать родителей и учеников, исполнительный директор Dərs Evi записал видео-обращение, которым мы спешим поделиться с вами.

Центр развития и инноваций в образовании Dərs Evi создан в 2015 году как результат объединения мирового опыта с образовательной программой Азербайджана.