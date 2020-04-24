В Баку увеличивается пассажиропоток

Несмотря на продление в стране особого режима карантина, в Баку растет число людей, которые пользуются общественным транспортом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что рост числа пассажиров в основном наблюдается в часы пик.

"Для начала хочу напомнить, что в настоящее время в стране введен особый режим карантина, и в сложившейся ситуации пассажироперевозки организуются согласно требованиям данного режима. Призываем пассажиров действовать с учетом этого. Ежедневно как на регулярных, так и экспресс-линиях курсирует достаточное количество автобусов. Порядка 100 резервных автобусов по экспресс-линиям концентрируются в местах, где наблюдается высокая плотность потока пассажиров, и в случае необходимости их выводят на маршрут. Однако наблюдения показывают, что пассажиропоток растет с каждым днем. В настоящее время ежедневно транспортируются порядка 550-600 тысяч пассажиров. Наибольшая плотность пассажиропотока наблюдается в утренние и вечерние часы. Днем автобусы курсируют почти пустые", - сказал Агаев.

По его словам, несмотря на все трудности, для бесперебойной деятельности автобусов мобилизованы все силы и ресурсы. Основная цель - обеспечить перевозку граждан, трудящихся в жизненно важных сферах деятельности.

"Тысячи сотрудников в сфере транспорта сегодня трудятся именно для этой цели. Однако наблюдения показывают, что некоторые граждане не соблюдают правила карантина, либо берут разрешения в массовом порядке в утренние часы. Это в свою очередь создает дополнительные трудности", - добавил Маис Агаев.