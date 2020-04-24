Изменяется порядок получения лицензий образовательными учреждениями
В Азербайджане в законодательство в связи с получением лицензий образовательными учреждениями вносится изменение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке к закону "Об образовании", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
По действующему варианту закона "Об образовании", в Азербайджане для осуществления учебной деятельности каждое образовательное заведение, за исключением государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, должны получать лицензию в порядке, определенном законом "О лицензиях и разрешениях".
Новая поправка предусматривает освобождение от получения лицензий не только государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, а всех государственных учебных заведений.
В связи с указанным вопросом вносится изменение в "Список видов деятельности, для которых требуется лицензия (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности)" - приложение № 1 закона "О лицензиях и разрешениях".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
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