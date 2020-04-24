ВОЗ: Снижение распространения вируса в жаркие месяцы не доказано

"Снижение распространения вируса в жаркие месяцы не доказано".

Как сообщает Day.Az, об этом на виртуальной пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманчи.

По ее словам, вирус становится инактивным только под солнцем: "Но не доказано, что с наступлением лета заболеваемость снизится. В настоящее время это заболевание распространено и в теплых странах. Возможно некоторое снижение заболеваемости, летом меняется и поведение людей, они чаще выходят на улицу. Наряду с этим, каждый год осенью распространение инфекции увеличивается, это может произойти вновь. Такова реальность, нужно понимать, воспринимать это".