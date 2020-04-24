В Азербайджане выявлено 44 случая инфицирования коронавирусом, 65 вылечившихся, один человек скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончался гражданин 1935 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 1592 случая инфицирования коронавирусом, излечились 1013, скончался 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 558 человек, из них состояние 16 оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 114 410 тестов.