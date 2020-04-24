Азербайджан может вновь ужесточить особый карантинный режим

В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Однако, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране систематически анализируется, и в соответствии с существующей обстановкой применяются соответствующие правила. Поэтому если общая ситуация по динамике коронавирусного заражения создаст необходимость, то вновь возможно ужесточение особого карантинного режима.