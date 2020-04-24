Часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет

В Азербайджане семь процентов штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поправка в связи с этим в закон "О дорожном движении" была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.