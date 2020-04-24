https://news.day.az/society/1227793.html Часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет
Часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет
В Азербайджане семь процентов штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поправка в связи с этим в закон "О дорожном движении" была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре