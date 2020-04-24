Названо число привлеченных к оплачиваемым общественным работам в Азербайджане

Число лиц, привлеченных к оплачиваемым общественным работам в Азербайджане посредством Центра работы DOST, достигло 54 тысяч человек.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, продолжается работа по увеличению числа мест оплачиваемой общественной работы с 37 тысяч до 90 тысяч в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Помимо 37 тысяч уже работающих, за последние дни к оплачиваемым общественным работам посредством Центра работы DOST и на основании трудового договора в целом привлечено еще 17 тысяч человек.

Таким образом общее количество занятых в сфере общественных работ на сегодняшний день составляет 54 тысячи. Новые рабочие места в основном охватывают такие сферы, как проведение дезинфекционных работ, оказание социальных услуг одиноким пожилым людям и лица с ограниченными физическими возможностями.