Расширяются условия временного проживания в Азербайджане иностранцев

В Азербайджане расширяются условия предоставления разрешений иностранцам и лицам без гражданства на временное проживание на территории страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в поправке, предлагаемой в Миграционный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно поправке, в статье 45.1.9 слово "и общеобразовательное" заменяется словами "а также профессиональное образование и общее образование".

В настоящее время в статье 45.1.9 приведены слова "В случае обучения в очной форме в общеобразовательных учреждениях и в высших и средне-специальных учебных заведениях Азербайджанской Республики".

Таким образом, право на временное проживание на территории Азербайджана будет предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, получающим профессиональное образование в стране.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.