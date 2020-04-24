Арзу Нагиев: Нецелесообразно призывать на военную службу в Азербайджане лиц, употребляющих наркотические средства

Нецелесообразно призывать на военную службу в Азербайджане лиц, которые регулярно употребляют наркотические средства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал депутат Арзу Нагиев, комментируя поправки, предлагаемые в уголовный кодекс, передает Day.Az.

По словам депутата, такие лица в армии не только не вылечатся сами, но будут распространять там наркотические средства.

Нагиев отметил, что сегодня возрастная планка потребления наркотиков снизилась, они уже распространяются среди школьников. Поэтому важно тесты проводить не только среди учеников, но и среди преподавателей.

Депутат также отметил важность усиления контроля над употреблением наркотических средств в местах лишения свободы.

"Попытки проноса наркотических средств в такие учреждения должны пресекаться. Важно усилить контроль в связи с этим вопросом", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что для сокращения преступности следует ужесточить меры наказания в отношении курьеров и лиц, которые занимаются оптовой торговлей наркотических средств.