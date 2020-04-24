В Азербайджане провели более 114 тысяч тестов на коронавирус

Всего в Азербайджане было проведено 114 410 тестов на коронавирус.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, только за сегодняшний день было сделано 4127 тестов.

"В настоящее время у нас 558 активных заболевших пациентов. 20 из них находятся в реанимации, ещё 7 - на аппарате ИВЛ", - добавил он.

По его словам, ситуация была бы намного хуже, если бы не оперативный ввод ограничительных мер.

"Каждый заболевший в среднем способен заразить порядка 36 человек. Поэтому мы снова говорим о том, насколько важно соблюдать существующие ограничения", - отметил Байрамлы.

Он также добавил, что более половины всех фактов заражения были зафиксированы в Баку, а ещё более 13% - у вернувшихся из-за рубежа граждан.