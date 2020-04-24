Рамин Байрамлы: Больницы модульного типа откроются в кратчайшие сроки
В Азербайджане на каждый миллион человек проведено 1064 теста для выявления коронавируса, что является высоким показателем в мире.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, для выявления коронавируса в стране имеются все возможности. В этих целях используются реактивы высокого качества.
"Крайне важна поддержка граждан в данном вопросе. В центрах по приему звонков начали работать волонтеры. Основная деятельность таких центров связана с предоставлением информации в связи с коронавирусом, оказанием психологической поддержки", - сказал Рамин Байрамлы.
Он добавил, что для расширения фонда коек начато сооружение десяти модульных больниц.
"Эти больницы откроются в кратчайшие сроки, и там будут работать врачи, прошедшие тренинги", - отметила Рамин Байрамлы.
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