Рамин Байрамлы: Больницы модульного типа откроются в кратчайшие сроки

В Азербайджане на каждый миллион человек проведено 1064 теста для выявления коронавируса, что является высоким показателем в мире.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, для выявления коронавируса в стране имеются все возможности. В этих целях используются реактивы высокого качества.

"Крайне важна поддержка граждан в данном вопросе. В центрах по приему звонков начали работать волонтеры. Основная деятельность таких центров связана с предоставлением информации в связи с коронавирусом, оказанием психологической поддержки", - сказал Рамин Байрамлы.

Он добавил, что для расширения фонда коек начато сооружение десяти модульных больниц.

"Эти больницы откроются в кратчайшие сроки, и там будут работать врачи, прошедшие тренинги", - отметила Рамин Байрамлы.