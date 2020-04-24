На сегодняшний день в «Ени клиника» прошли курс лечения до 130 больных коронавирусом

"Открытие медицинского центра "Ени rлиника" оказало нам большую поддержку, здесь уже прошли курс лечения до 130 больных коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, организованной сегодня Оперативным штабом при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений карантинного режима в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что на данный момент в "Ени клиника" 6 тяжелобольных, а до 8 больных проходят курс лечения с подключением к аппарату искусственного дыхания.