https://news.day.az/society/1227858.html Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет проблем с лекарствами и медоборудованием
Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет проблем с лекарствами и медоборудованием
"Медицинское обеспечение является одним из самых важных вопросов. В нашей стране нет проблем с лекарствами, медицинским оборудованием".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, в стране началось производство защитных масок для борьбы с вирусом: "С участием Президента и Первого вице-президента состоялось открытие этого предприятия, и дефицит масок был устранен. Социальная защита наших врачей, деятельность которых связана с борьбой против вируса, окружена вниманием и заботой руководства страны.
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