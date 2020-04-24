Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет проблем с лекарствами и медоборудованием

"Медицинское обеспечение является одним из самых важных вопросов. В нашей стране нет проблем с лекарствами, медицинским оборудованием".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в стране началось производство защитных масок для борьбы с вирусом: "С участием Президента и Первого вице-президента состоялось открытие этого предприятия, и дефицит масок был устранен. Социальная защита наших врачей, деятельность которых связана с борьбой против вируса, окружена вниманием и заботой руководства страны.