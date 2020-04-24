https://news.day.az/society/1227860.html TƏBİB: С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения
TƏBİB: С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения
"Социально-экономические факторы не позволят надолго продлить жесткий карантинный режим".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, организованной сегодня Оперативным штабом при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений карантинного режима в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что в настоящее время во многих странах смягчают санитарно-карантинный режим после его анализа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре