TƏBİB: С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения

"Социально-экономические факторы не позволят надолго продлить жесткий карантинный режим".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, организованной сегодня Оперативным штабом при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений карантинного режима в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в настоящее время во многих странах смягчают санитарно-карантинный режим после его анализа.