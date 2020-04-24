Названа возрастная категория зараженных коронавирусом в Азербайджане

Пять процентов инфицированных коронавирусом в стране - это дети в возрасте до 9 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, 6 процентов зараженных вирусом относятся к возрастной группе 10-19 лет, 14% - 20-29 лет, 18% - 30-39 лет, 16% - 40-49 лет, 22% - 50-59 лет, 13% - 60-69 лет, 4% - 70-79 лет , 2% - лица старше 80 лет.