Рамин Байрамлы: После полной отмены карантина вероятна вторая волна инфицирования

Есть вероятность, что с полной отменой карантина наступит вторая волна инфицирования.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Азербайджане нет недостатка в лекарственных препаратах и аппаратах ИВЛ для лечения больных коронавирусом.

Байрамлы отметил, с началом производства медицинских масок, в Азербайджане был устранен дефицит этой продукции, и благодаря введенному особому режиму карантина было предотвращено массовое распространение инфекции. Для того, чтобы вирус не был завезен из-за рубежа, границы были временно закрыты.

"Хотя в борьбе с COVİD-19 многие страны ввели ряд жестких карантинных ограничений, у нас разработан также план по их смягчению и постепенной отмене. В Азербайджане особый режим карантина продлен до четвертого мая. Однако согласно сегодняшнему решению, с 27 апреля условия карантина будут смягчены. Социально-экономические факторы не позволяют назначать длительный срок карантина. Необходимо постепенно отменять карантинные меры под соответствующим контролем", - сказал Байрамлы.

По его словам, если показатели будут расти в негативную сторону, то режим карантина может быть усилен вновь.

"До того, как будет решена проблема с вакциной, случаи инфицирования могут наблюдаться. Крайне важно контролировать темпы и масштабы распространения инфекции", - добавил Рамин Байрамлы.