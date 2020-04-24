https://news.day.az/society/1227868.html Названы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса в Азербайджане
Названы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса в Азербайджане
В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса.
Как сообщает Day.Az, данные огласил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в возрастной категории 40-49 лет скончался один человек, в возрасте 50-59 лет - восемь человек, в возрасте 70-79 лет - три человека, свыше 80 лет - четыре человека.
Байрамлы добавил, что из инфицированных в Азербайджане 13.16 процента - иностранные граждане. Свыше 50 процентов фактов заражения зафиксированы в Баку.
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