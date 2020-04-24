https://news.day.az/society/1227876.html В Азербайджане до 300 медработников заразились коронавирусом - Виктор Гасымов
В Азербайджане до 300 медработников заразились коронавирусом - Виктор Гасымов
"В Азербайджане до сегодняшнего дня до 300 медицинских работников заразились коронавирусом".
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
В.Гасымов отметил, что 65% из них излечились: "Среди них есть врачи и медсестры. В некоторых медицинских учреждениях также есть случаи инфицирования".
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