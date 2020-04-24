https://news.day.az/society/1227880.html Больных выписывают домой после исчезновения всех симптомов коронавируса - TƏBİB
Больных выписывают домой после исчезновения всех симптомов коронавируса - TƏBİB
После исчезновения всех симптомов коронавируса больных выписывают домой.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Он отметил, что у этих лиц берется подписка о невыезде сроком на 28 дней.
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