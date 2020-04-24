Больных выписывают домой после исчезновения всех симптомов коронавируса

После исчезновения всех симптомов коронавируса больных выписывают домой.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что у этих лиц берется подписка о невыезде сроком на 28 дней.