В общественном транспорте наблюдается большая плотность при том, что коронавирус является инфекцией, распространяющейся воздушно-капельным путем.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, поэтому предпочтение отдается наземному транспорту: "Наверно будет рассмотрен и вопрос открытия метрополитена".

В свою очередь председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что готовы инструкции о правилах поведения в общественном транспорте, они будут переданы всем организациям: "Нужно следовать санитарным правилам. Эти инструкции послужат причиной для устранения плотности пассажиров".