Оперативный штаб о возобновлении школьных занятий

"Вопрос открытия школ в Азербайджане зависит от эпидемиологической обстановки".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в зависимости от решений Оперштаба по смягчению особого карантинного режима данный вопрос также будет рассмотрен.

Виктор Гасымов отметил, что количество детей в группах на подготовительных занятиях не должно превышать 10 человек.

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, в свою очередь, отметил, что предусмотрена также разработка правил в связи с деятельностью частных подготовительных курсов.