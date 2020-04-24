https://news.day.az/society/1227883.html Оперативный штаб о возобновлении школьных занятий
Оперативный штаб о возобновлении школьных занятий
"Вопрос открытия школ в Азербайджане зависит от эпидемиологической обстановки".
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, в зависимости от решений Оперштаба по смягчению особого карантинного режима данный вопрос также будет рассмотрен.
Виктор Гасымов отметил, что количество детей в группах на подготовительных занятиях не должно превышать 10 человек.
Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, в свою очередь, отметил, что предусмотрена также разработка правил в связи с деятельностью частных подготовительных курсов.
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