В четверти районов Азербайджана ликвидированы активные очаги коронавируса

В Азербайджане всё ещё наблюдается эпидемиологическая напряженность.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, увеличилось число диагностических тестов.

"Результаты тестов показывают, что случаи инфицирования немного уменьшились, за последние две недели роста практически не было. В то же время, более 60% инфицированных коронавирусом выздоровели. Поэтому можно поэтапно уменьшить карантинный режим, а затем отменить его. Но для этого должны соблюдаться соответствующие правила поведения. Население должно знать, как нужно защищать себя от заражения. Государство выполнило все свои обязательства. Если и в дальнейшем граждане будут соблюдать правила поведения, то мы сможем завершить борьбу с заболеванием".

Замминистра также отметил, что в случае роста случаев заражения в какой-то зоне при смягчении карантина, карантинный режим может быть снова ужесточен.

"Некоторые наши регионы уже избавились от этой болезни. В четверти районов, в которых было выявлено заболевание, активные очаги уже ликвидированы. Это стало возможно благодаря нашим общим усилиям", - добавил он.