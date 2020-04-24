Оперативный штаб внес ясность в вопрос возобновления работы метро

В рамках поэтапного смягчения особого карантинного режима в Азербайджане может быть рассмотрен и вопрос возобновления работы бакинского метрополитена.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, уже подготовлены правила поведения для пассажиров и водителей в общественном транспорте в период смягчения карантина.

"В кратчайшие сроки эти правила будут переданы соответствующим органам", - отметил Байрамлы.