Ягут Гараева: Результаты тестов показали, что карантин можно смягчить

Последние результаты тестов показали, что особый карантинный режим можно смягчить.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Hədəf" на AzTV сказала сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в последние дни в Азербайджане сложилась положительная тенденция.

"Сегодня мы предоставили статистику по 44 заразившимся и 65 вылечившихся гражданам. Кроме того, более тысячи граждан выздоровели. Хочу отметить, что положительная динамика определяется не только количеством инфицированных и вылеченных людей, но и количеством тестов, которые мы проводим. На прошлой неделе мы предусмотрели 4-5 тысяч тестов в день и осуществили их целенаправленно. Мы старались проверять не только пациентов, но и группы людей, которые часто контактируют. Основываясь на результатах недавних тестов, было решено смягчить карантинный режим", - заявила Гараева.