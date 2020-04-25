За нарушение карантина в Азербайджане за сутки оштрафован 1251 водитель

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 24.04.2020 до 00:00 25.04.2020 сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции задержан 1251 водитель, передает Day.Az со ссылкой на АПА.. Они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Как сообщили в Управлении, в целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечены к административной ответственности 38766 участников движения, .