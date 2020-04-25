В Азербайджане подписано соглашение о совместных действиях по развитию телеиндустрии

Национальные телеканалы подписали соглашение о взаимопонимании для совместных действий по развитию телевизионной индустрии, передает Day.Az со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР).

Согласно информации, соглашение подписали девять медиа-структур, представляющих 12 действующих в Азербайджане общереспубликанских телеканалов.

Данный документ подписан главами общереспубликанских телеканалов в ознаменование начала серьезных реформ в телеиндустрии страны. В течение ближайших двух недель НСТР проведет дополнительные обсуждения с операторами кабельных сетей, провайдерами услуг IP-телевидения, радиоканалами, рекламными агентствами, производителями видеоконтента для телеканалов, а также с государственными структурами и парламентом по вопросу создания концепции развития аудиовизуальной индустрии в Азербайджане.

Соглашение подписали председатель "Азербайджанского государственного телевидения и радиовещания" (AzTV, Mədəniyyət TV, İdman TV) Ровшан Мамедов; гендиректор ITV Балакиши Гасымов; глава Space TV Вагиф Мустафаев; глава Lider TV Адалат Алиев; глава ATV Азер Халилов; гендиректор Xəzər TV Мурад Дадашев; гендиректор ARB и ARB-24 Радик Исмаилов; гендиректор CBC Sport Волкан Уст; гендиректор Real TV Миршахин Агаев.