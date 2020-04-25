Названы сроки завершения работ по расширению автотрассы Баку-Сумгайыт

Основные работы по расширению автотрассы Баку-Сумгайыт завершатся в мае. В целом же все работы планируется завершить в июне.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в рамках проводимых работ на участке перед Бакинским международным автовокзальным комплексом снесены искусственные холмы и в обоих направлениях дороги проводятся работы по расширению шириной в одну проезжую полосу: "Здесь уже укладывается асфальт. Аналогичные работы идут на путепроводе на этой же территории. Кроме того, под путепроводом, строящимся примерно на 8-м километре магистральной дороги, создается новый двухполосный разворот. С его появлением больше не нужно будет ехать до "Хырдаланского круга", чтобы вернуться обратно. Это существенно разгрузит и "Хырдаланский круг".

По словам Наджафли, согласно проекту, на месте снесенных искусственных холмов строится переходно-скоростная полоса. Основная проезжая часть будет расширена и станет четырехполосной: "Также для въезда в пос. Баладжары автотранспортных средств, движущихся со стороны Сумгайыта, и транспорта, движущегося в направлении Бакинской кольцевой-1, будет создан поворот налево".

Он добавил, что участок от Хырдаланской до Масазырской дорожных развязок, а также оба направления автомобильного тоннеля, проходящего под Хырдаланской дорожной развязки, расширяются в две проезжие полосы.

Наджафли также прокомментировал вопрос сноса одного из выходов станции метро "20 Января": "Выход станции в направлении здания ОАО "Азерсу" не ликвидирован, а переносится на 8-10 метров вперед. Тем самым будет создана новая проезжая полоса с поворотом направо. Кроме того, будут изменены параметры дорожной развязки "20 Января", будет расширена проезжая полоса перед "Велотреком". Все работы по реконструкции планируется завершить до июня".