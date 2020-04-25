Обнародован порядок работы центров Cлужбы ASAN в условиях смягчения карантина

В Баку в субботу состоялась пресс-конференция, посвященная правилам работы в центрах Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) в условиях смягчения карантинного режима в Азербайджане.

В мероприятии принял участие председатель госагентства Ульви Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на RealTV.

Ульви Мехтиев заявил, что центры Службы "ASAN" вновь, как и прежде, будут оказывать около 320 услуг.

По его словам, в течение дня в Центрах будет осуществляться прием порядка 1000 человек: "24 апреля Оперативный штаб при Кабмине принял решение о смягчении мер карантинного режима, одно из которых - обеспечение работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" с 27 апреля".