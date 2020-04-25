Ульви Мехтиев: Посредством системы разрешения службы ASAN разрешения даны 780 тыс. человек

В период карантина посредством системы разрешения службы ASAN разрешения были даны около 780 тыс. человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на RealTV, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев на пресс-конференции, посвященной правилам работы в центрах Службы ASAN в условиях смягчения карантинного режима в Азербайджане.

По его словам, с 5 по 25 апреля посредством системы СМС-разрешения поступило 20 миллионов СМС: "В течение дня около 1 миллиона человек обращаются для СМС-разрешения. Ежедневно 700-800 тысяч человек получают разрешение посредством СМС".