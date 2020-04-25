Ульви Мехтиев: В открывшиеся центры Службы ASAN будут пускать не всех

Граждане, не записавшиеся в очередь заранее, не будут допущены в центры Службы ASAN.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на RealTV, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев на пресс-конференции, посвященной правилам работы в центрах Службы ASAN в условиях смягчения карантинного режима в Азербайджане.

Он заявил, что граждане должны записываться в очередь с целью предотвращения большого скопления людей: "Есть три способа сделать это. Любой может использовать мобильное приложение "Easy Service" на своих смартфонах. В таком случае они могут приходить в центр без ожидания очереди.

Также можно записаться в онлайн-очередь через asan.gov.az. Гражданин сам может установить время на завтрашний день, а на текущий день система автоматически устанавливает время.

Третий способ - позвонить в колл-центр 108 и записаться в очередь. Те, кто не записан в очередь заранее, не будет допущен в центр".

У.Мехтиев отметил, что эти меры приняты для блага граждан: "Если в прошлом в день принимались 30 000 граждан, то сейчас такое количество людей недопустимо. В течение дня в Центрах будет осуществляться прием порядка 1000 человек".