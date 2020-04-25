В Азербайджане стартовали телеуроки для дошкольников

В рамках проекта "Развитие дошкольного образования общинного типа" при финансовой поддержке UNİCEF и организационной поддержке министерства образования Азербайджана стартовали телеуроки "Oynayırıq və öyrənirik" ("Играем и учимся"), сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Телеуроки для детей дошкольного возраста транслируются в эфире телеканала "ARB Günəş" по вторникам и четвергам в 12:05.

На телеуроках дети получают теоретическую информацию на различные темы и задания.

Те, кто не сможет посмотреть занятия в телеэфире, могут ознакомиться с ними на канале проекта в YouTube - https://bit.ly/2Y0Bm86, странице в Facebook, на портале www.ilk5il.az и в мобильном приложении ilk5il.

На прошлой неделе в каждой из 321 общинной группы учителя-воспитатели провели онлайн-уроки для 3259 детей. Отметим, что в первую неделю карантина онлайн-уроки были проведены только в 52,3% общинных групп для 1688 детей.

Отметим, что наряду с телеуроками для детей, продолжаются онлайн-уроки и вебинары для учителей-воспитателей.

К вебинарам по инклюзивному образованию, организации уроков, работе с родителями привлечены около 250 учителей. Вебинары планируется проводить систематически.