Азербайджанские таможенники оказали помощь еще ряду семей в двух районах страны

В Азербайджане в рамках мер поддержки малообеспеченных семей в период особого карантинного режима сотрудники Государственного таможенного комитета оказали помощь еще 80 семьям, сообщает Day.Az со ссылкой на комитет.

Согласно данным, на этот раз сотрудники Главного таможенного управления Северного региона посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории Хачмазского и Гусарского районов, а также лиц старше 65 лет, раздали им продуктовые пакеты, провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали оставаться дома в период особого карантинного режима.

А семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу о них.