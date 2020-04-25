Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы “военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование»

Новый указ Президента Ильхама Алиева служит усилению прозрачности в оценке инвалидности в связи с военными причинами. Согласно данному документу, создается подсистема "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" министерства труда и социальной защиты населения.Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минтруда.

В сообщении отмечается, что указ Президента Азербайджана от 24 апреля 2020 года служит совершенствованию и усилению прозрачности оценки инвалидности, обеспечению системности информации, собранной в связи с военно-врачебной экспертизой и в результате медицинского освидетельствования.

Согласно документу, до 1 января 2021 года в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создана подсистема "военно-врачебная экспертиза и медицинское свидетельствование".

Будет обеспечен вход в подсистему государственных органов, имеющих в подчинении военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.

В течение 6 месяцев после формирования подсистемы в нее будет внесена информация из всех официально утвержденных документов в связи с военно-врачебной экспертизой и медицинским освидетельствованием в соответствии с международной классификацией болезней.

Таким образом, посредством подсистемы служба медико-социальной экспертизы министерства получит прямой выход ко всей медицинской информации, в том числе о болезнях лиц, у которых проводится оценка инвалидности. В результате данная оценка будет проводиться более объективно и прозрачно.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля 2020 года подписал указ "О совершенствовании военно-врачебной экспертизы и системы медицинского освидетельствования и об изменении в "Положение о централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", утвержденное указом Президента Азербайджана № 634 от 5 апреля 2019 года.