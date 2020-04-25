У жителя Абшерона изъято огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью на основании поступившей информации, в доме жителя поселка Масазыр Абшеронского района ранее судимого С.Алиева были обнаружены и изъяты 1 ружье марки "БМ", 130 патронов различного калибра, 1 охотничий нож и более 14 граммов марихуаны.

Ведется расследование.