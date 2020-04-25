https://news.day.az/society/1228152.html В Азербайджане выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом, 67 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом, 67 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом, 67 человек вылечились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
На сегодняшний день в стране выявлено 1617 фактов инфицирования коронавирусом, излечились 1080, скончался 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 516 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 120 479 тестов.
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