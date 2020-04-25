В Азербайджане выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом, 67 вылечившихся

В Азербайджане выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом, 67 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

На сегодняшний день в стране выявлено 1617 фактов инфицирования коронавирусом, излечились 1080, скончался 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 516 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 120 479 тестов.