https://news.day.az/society/1228161.html Агентство пищевой безопасности рассказало о правильном питании в Рамазан
Агентство пищевой безопасности рассказало о правильном питании в Рамазан
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) дало рекомендации в связи с правильным питанием в месяц Рамазан.
Как сообщили Day.Az в АПБА, в месяц Рамазан нужно уделять повышенное внимание правильному питанию: "Важно питаться сбалансированно и качественно. Во время имсака и ифтара нужно питаться жидкой пищей. Отсутствие необходимого количества витаминов в пище отрицательно влияет на организм и самочувствие человека".
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