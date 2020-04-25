Агентство пищевой безопасности рассказало о правильном питании в Рамазан

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) дало рекомендации в связи с правильным питанием в месяц Рамазан.

Как сообщили Day.Az в АПБА, в месяц Рамазан нужно уделять повышенное внимание правильному питанию: "Важно питаться сбалансированно и качественно. Во время имсака и ифтара нужно питаться жидкой пищей. Отсутствие необходимого количества витаминов в пище отрицательно влияет на организм и самочувствие человека".