Сегодня в Азербайджане температура воздуха была ниже климатической нормы

До сегодняшнего полудня на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, в большинстве районов шел дождь, на горных территориях - снегопад, местами сильный , сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на 1-5 градусов была ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11-14 градусов, в низменных районах 10-15, горных районах 0-3, Нахчыванской АР 8-14 градусов тепла, минимальная температура в горных районах составила 1-3 градуса мороза, на высокогорных территориях - 8 градусов мороза.

Больше всего осадкой выпало в Астаре (15 мм), самый толстый снежный покров в Дашкесане (22 см).